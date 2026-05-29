Brandanschläge auf Parteibüros: Wer (er)kennt diesen Ziegenbartträger?

Mehrfach hat es in Flensburg Anschläge auf Büros von Parteien gegeben. Nun fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem tatverdächtigen Mann. Der soll die Parteibüros sogar mit Molotowcocktails beworfen haben.

Laut Polizei ereigneten sich die Taten am Osterwochenende zwischen dem 5. und 7. April. Betroffen waren die Parteibüros des SSW, von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD, der CDU sowie der Partei Die Linke. Dabei wurden an den Parteibüros des SSW, der CDU und der SPD Graffiti in den Farben der Deutschlandflagge angebracht.

Flensburg: Molotowcocktails geworfen und Schreiben zerstört

Außerdem wurden an den Büros von Bündnis 90/Die Grünen, der SPD und Die Linke Molotowcocktails gefunden, die aber erloschen waren. Zu einem vollständigen Brandausbruch kam es nicht, so die Polizei. Es entstanden aber Rußschäden sowie oberflächliche Beschädigungen an den Außenwänden der Gebäude.

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Zudem sollen Fensterscheiben mehrerer Parteibüros beschädigt worden sein. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Der Staatsschutz ermittelt. Weil alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zur Identifizierung führten, veröffentlichte die Polizei nun Fotos eines tatverdächtigen Mannes.

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Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß. Besonders auffällig ist ein etwa 20 Zentimeter langer, geflochtener, dünner Kinnbart, den der Täter zum Zeitpunkt der Tat trug. Hinweise an den Staatsschutz unter Tel. (0461) 4840 oder per E-Mail an k5.flensburg.bki@polizei.landsh.de.