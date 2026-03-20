mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Buchautorin Sarah Cohen-Fantl

Buchautorin Sarah Cohen-Fantl Foto: Privat.

  • Flensburg

paidAngst vor Protest: Stadtbibliothek lehnt Lesung mit deutsch-israelischer Autorin ab

Eine geplante Lesung sorgt in Schleswig-Holstein für Diskussionen: Die Stadtbibliothek Flensburg sagt eine Veranstaltung mit einer in Hamburg geborenen deutsch-israelischen Autorin ab – aus Sorge vor möglichen Reaktionen. Die Entscheidung wirft Fragen auf.

Während die Verantwortlichen von Sicherheitsbedenken sprechen, sieht die betroffene Autorin darin ein beunruhigendes Signal. Kritiker fragen: Wie weit reicht die Angst vor möglichen Protesten – und welche Konsequenzen hat das für die öffentliche Debattenkultur?

Lesereise mit dem Buch „Wie alles begann und sich jetzt wiederholt“

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test