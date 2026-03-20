Eine geplante Lesung sorgt in Schleswig-Holstein für Diskussionen: Die Stadtbibliothek Flensburg sagt eine Veranstaltung mit einer in Hamburg geborenen deutsch-israelischen Autorin ab – aus Sorge vor möglichen Reaktionen. Die Entscheidung wirft Fragen auf.

Während die Verantwortlichen von Sicherheitsbedenken sprechen, sieht die betroffene Autorin darin ein beunruhigendes Signal. Kritiker fragen: Wie weit reicht die Angst vor möglichen Protesten – und welche Konsequenzen hat das für die öffentliche Debattenkultur?

Lesereise mit dem Buch „Wie alles begann und sich jetzt wiederholt“