Angst vor Protest: Stadtbibliothek lehnt Lesung mit deutsch-israelischer Autorin ab
Eine geplante Lesung sorgt in Schleswig-Holstein für Diskussionen: Die Stadtbibliothek Flensburg sagt eine Veranstaltung mit einer in Hamburg geborenen deutsch-israelischen Autorin ab – aus Sorge vor möglichen Reaktionen. Die Entscheidung wirft Fragen auf.
Während die Verantwortlichen von Sicherheitsbedenken sprechen, sieht die betroffene Autorin darin ein beunruhigendes Signal. Kritiker fragen: Wie weit reicht die Angst vor möglichen Protesten – und welche Konsequenzen hat das für die öffentliche Debattenkultur?
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