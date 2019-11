Angst vor GW429m: Nördlich von Hamburg: Problemwolf hat Schafe in neuem Gebiet getötet

Schwochel -

Seit Januar treibt sich der Problemwolf bereits in Schleswig-Holstein herum. Nun ist „GW924m“ erstmals auch im Kreis Ostholstein aktiv geworden und hat dort zwei Schafe gerissen.

Ein DNA-Abgleich konnte nun eindeutig belegen, dass die Tiere von dem „Problemwolf“ getötet worden sind, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Donnerstag. Die beiden toten Schafe, die sich nicht hinter einem wolfssicheren Zaun befunden haben, waren bereits am 21. Oktober auf einer Weide in Schwochel gefunden worden.



Und es gab einen weiteren Fall in Stockelsdorf: Am 31. Oktober sind auch hier Nutztiere gerissen worden. Ob die toten Tiere ebenfalls auf das Konto von „GW924m“ gehen, werde laut Angaben des Ministeriums allerdings noch geprüft. „Eine Ausweitung der Abschusserlaubnis auf den Kreis Holstein ist derzeit nicht geplant“, sagt der Ministeriumssprecher.



Seit Januar wurden 41 Tiere im Kreis Pinneberg gerissen

Zuvor ist der Problem-Wolf unter anderem im Kreis Pinneberg aktiv gewesen. Insgesamt gab es bisher 23 Schafsrisse mit 40 getöteten Tieren und einem gerissenen Kalb. Es wurden bereits 175 Jäger auf den Wolf angesetzt – bisher hat ihn aber noch niemand erwischt. Offenbar versuchen es viele gar nicht erst: Die Angst vor Wolfsschützern ist groß. (dpa/mhö)