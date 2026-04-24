Großeinsatz der Polizei am Freitag im Kreis Pinneberg: Die Polizei gab einen Schuss ab. Die getroffene Person flüchtete.



Zu dem Einsatz kam es am Nachmittag in der Gärtnerstraße in Rellingen. Dort gab es eine Schussabgabe der Polizei, wie eine Sprecherin der MOPO sagte. Laut eines Reporters vor Ort flüchtete die angeschossene Person.

Rellingen: Polizei gibt Schuss ab

Die Polizei zog schwer bewaffnete Kräfte auch aus Hamburg hinzu, um die Person zu suchen. Dazu wurden mehrere Straßen gesperrt. Auch Diensthunde und der Polizeihubschrauber Libelle sind im Einsatz.