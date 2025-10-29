An Kreuzung eingeschlafen – Polizei weckt betrunkenen Autofahrer

Ein Auto blockierte minutenlang eine Kreuzung, ohne weiterzufahren. Mehrfaches Hupen anderer Verkehrsteilnehmer blieb erfolglos. Die Polizei fand schließlich die Ursache heraus.

Nach Angaben der Polizei meldete ein Autofahrer in Bönningstedt (Kreis Segeberg) in der Nacht zu Mittwoch einen ungewöhnlichen Vorfall. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Ecke Kieler Straße stand ein Transporter, der aus unbekannten Gründen nicht weiterfuhr – und auch Hupen half nicht.

Betrunkener Fahrer schlief am Steuer

Die Beamten entdeckten schnell die Ursache: Der 26-jährige Fahrer des Transporters war am Steuer eingeschlafen und musste geweckt werden. Ein Alkoholtest ergab 1,1 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt, und eine Blutprobe angeordnet.