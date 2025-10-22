mopo plus logo
Der Fahrer prallte mit seinem Wagen gegen einen Baum. Foto: Mopics

  • Stockelsdorf

An Kreisverkehr: Fahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Baum – schwer verletzt

Ein Autofahrer kommt an einem Kreisverkehr in der Nähe von Lübeck von der Straße ab. Die Folgen für ihn sind gravierend.

Bei einem Unfall in Stockelsdorf (Ostholstein) bei Lübeck ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 25-Jährige sei mit seinem Wagen an einem Kreisverkehr von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher.

Die Feuerwehr barg ihn aus dem Fahrzeug und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Unfallursache sei noch unklar, hieß es. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. (dpa)

