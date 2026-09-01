Die Deutsche Bahn hat ein Alkoholverbot am Kieler Hauptbahnhof eingeführt. Was bei Verstößen droht.

Zum September hat die Deutsche Bahn (DB) am Kieler Hauptbahnhof ein Alkoholkonsumverbot eingeführt. „Wir greifen dabei auf unser Hausrecht zurück“, sagte eine Bahnsprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Das Verbot werde – zunächst mit Augenmaß – von der DB Sicherheit umgesetzt. Ebenso seien Hinweisplakate aufgehängt worden. Bei Verstoß gegen das Verbot drohe zunächst ein Platzverweis.

DB-Chefin Evelyn Palla hatte Ende Juli zur beschlossenen Maßnahme gesagt: „Wir greifen durch: Wir verbannen das Alkoholtrinken aus unseren Bahnhöfen.“ Zu oft sei festgestellt worden, dass mit steigendem Alkoholkonsum auch die Gewalt zunehme. So startete die Einführung des Alkoholkonsumverbotes laut der Bahn nicht nur in Kiel, sondern etwa auch im niedersächsischen Braunschweig, am Berliner Hauptbahnhof und am Bahnhof Berlin‑Gesundbrunnen.

Bis 15. Oktober sollen dann schrittweise laut Bahn 5400 Hauptbahnhöfe und Bahnhöfe in Deutschland folgen. An rund 30 Bahnhöfen bestehe bereits ein Alkoholkonsumverbot – im Norden etwa an den Hauptbahnhöfen Hamburg, Bremen und Hannover sowie auf dem Bahnhof Hamburg-Altona.

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Hauptbahnhof Kiel: Kauf von Alkohol weiter möglich

Mit dem Verbot sei lediglich der Konsum von Alkohol in den Bahnhöfen betroffen – der Kauf sei weiterhin möglich. Laut der Bahnsprecherin dürfe auch in den gastronomischen Betrieben innerhalb des Bahnhofs weiterhin Alkohol getrunken werden.

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Überdies gebe es derzeit keine Pläne, in den Fernverkehrszügen ein generelles Alkoholkonsumverbot einzuführen. Im Bordbistro und generell an Bord der Fernverkehrszüge erfolgt der Alkoholausschank im Rahmen eines gastronomischen Angebots – vergleichbar mit der Situation in einem Restaurant, hieß es. (dpa)