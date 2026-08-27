Am Großen Plöner See stand ein Traktor in Flammen. Dann fing auch der Wald an zu brennen.

Ein brennender Traktor mit Mähbalken hat am Donnerstag für einen Grosseinsatz der Feuerwehr im Kreis Plön gesorgt.

Auf einem kombinierten Fahrrad- und Wirtschaftsweg nahe dem Gut Nehmten, direkt am Großen Plöner See, fing ein Traktor während der Fahrt Feuer.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkten die Insassen des Fahrzeugs das Feuer früh genug: Sie stoppten die Maschine sofort und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Nur Augenblicke später brannte der Traktor bereits licherloh.

Anzeige

Reifen explodieren, Wald fängt Feuer

Binnen weniger Minuten entwickelte sich der Brand zu einem regelrechten Inferno. Durch die extrem hohe Hitzeentwicklung explodierten schließlich die Traktorreifen. Die umherfliegenden, brennenden Gummiteile sowie der starke Funkenflug entzündeten das angrenzende Unterholz und Trockengestrüpp am Wegesrand. Die Flammen griffen rasch auf den angrenzenden Wald über.

Anzeige

Unter dem Stichwort „Fahrzeugbrand mit Ausbreitung auf Wald“ wurde der Alarm für die Feuerwehr ausgelöst. Die Einsatzkräfte rückten mit einem Großaufgebot an.

Traktor durch Feuer zerstört

Anzeige

Unter schwerem Atemschutz führten die Einsatzkräfte schnell und zielgerichtet ihren Löscheinsatz durch. Ein Waldbrand konnte so verhindert werden.

Von dem Traktor blieb trotz des schnellen Eingreifens nichts mehr übrig. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach aktuellen Informationen niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie die genaue Brandursache sind nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten musste der Weg komplett gesperrt werden.