Amokfahrt statt Probefahrt – BMW-Dieb auf Drogen überfährt fast Frau

In Itzehoe kam es am Mittwochabend zu einer wilden Verfolgungsjagd zwischen der Polizei und einem BMW. Ein 23-Jähriger gab sich als Kaufinteressent des Wagens aus, stieg in das Auto – und raste davon. Dabei hätte er fast eine Frau überfahren und rammte später sogar einen Streifenwagen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.50 Uhr am Ostlandplatz. Dort traf der BMW-Besitzer auf den mutmaßlichen Käufer. Doch anstatt zur vereinbarten Probefahrt zu starten, sprang der 23-Jährige ins Auto, noch bevor der Verkäufer einsteigen konnte – und fuhr mit Vollgas davon.

Rote Ampeln missachtet und Streifenwagen gerammt

Über den Gehweg raste der Mann in Richtung „Am Lehmwold“ und verfehlte dabei nur knapp eine Spaziergängerin mit Hund. Wenig später entdeckte die Polizei den BMW auf der A23, konnte ihn aber zunächst nicht stoppen. Bei Halstenbek-Rellingen (Kreis Pinneberg) verließ der Fahrer die Autobahn und raste mit bis zu 160 km/h über mehrere rote Ampeln.

An der B 431 bei Wedel endete die Flucht. Der BMW rammte einen Streifenwagen und kam schließlich zum Stehen. Zwar versuchte der Fahrer noch, zu Fuß zu entkommen, wurde aber schnell überwältigt. Laut Polizei stand der 23-Jährige unter Drogeneinfluss – und hatte keinen Führerschein.