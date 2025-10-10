In den USA sind „Rage Rooms“ längst ein Trend: Wuträume, in denen Menschen Fernseher oder Möbel zertrümmern, zu Heavy Metal und schreienden Stimmen. Einfach rauslassen, so richtig auspowern. In Japan wurde diese Form des Wutabbaus erfunden, über Dallas (USA) verbreitete sich der Trend in die Welt – auch nach Deutschland. Vor den Toren Hamburgs kann man seiner Wut freien Lauf lassen. Und die MOPO hat’s getestet.