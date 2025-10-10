mopo plus logo
Eine Szene wie aus Stephen Kings Kult-Horrorfilm „Christine". Der Hieb in die Windschutzscheibe soll nur der Beginn des „Car-Crasher"-Events sein.

Eine Szene wie aus Stephen Kings Kult-Horrorfilm „Christine“. Der Hieb in die Windschutzscheibe soll nur der Beginn des „Car-Crasher“-Events sein. Foto: Florian Quandt

  • Norderstedt

paidAlles! Kaputt! Machen! Wut-Therapie mit dem Vorschlaghammer

In den USA sind „Rage Rooms“ längst ein Trend: Wuträume, in denen Menschen Fernseher oder Möbel zertrümmern, zu Heavy Metal und schreienden Stimmen. Einfach rauslassen, so richtig auspowern. In Japan wurde diese Form des Wutabbaus erfunden, über Dallas (USA) verbreitete sich der Trend in die Welt – auch nach Deutschland. Vor den Toren Hamburgs kann man seiner Wut freien Lauf lassen. Und die MOPO hat’s getestet.

