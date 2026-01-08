Allein unterwegs und in Lebensgefahr: Segler aus Nordseesturm gerettet

Dramatischer Rettungseinsatz vor Helgoland: Bei Wintersturm, Schneeschauern und meterhohen Wellen haben Marineflieger und Seenotretter am Mittwoch einem norwegischen Einhandsegler das Leben gerettet. Der Mann war mit seiner Yacht westlich von Helgoland manövrierunfähig geworden und schwebte in Lebensgefahr.

Gegen 13.45 Uhr setzte der Skipper einen Notruf bei der Rettungsleitstelle See (MRCC Bremen) ab, die von der Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger betrieben wird. Nach Motorproblemen und einem beschädigten Mast war seine rund neun Meter lange Yacht etwa drei Seemeilen westlich von Helgoland dem Sturm ausgeliefert. Der Wind erreichte eine Stärke von bis zu 88 Kilometern pro Stunde, die Wellen türmten sich bis zu fünf Meter hoch. Schnee- und Hagelschauer reduzierten die Sicht zeitweise auf unter 150 Meter.

Rettung vom Schiff aus misslingt – Hubschrauber muss eingreifen

Die Leitstelle alarmierte sofort den auf Helgoland stationierten Seenotrettungskreuzer „Hermann Marwde“, der umgehend auslief. Währenddessen trieb die beschädigte Yacht weiter nach Norden ab. Trotz der extremen Bedingungen fanden die Seenotretter das Boot nach rund einer Stunde. Zufällig befand sich zu diesem Zeitpunkt auch ein Marinehubschrauber auf einem Übungsflug im Einsatzgebiet und blieb zur Unterstützung vor Ort.

Mehrfach versuchte die Besatzung des Seenotrettungskreuzers, dem erschöpften Segler per Leinenschussgerät eine Schleppleine zu übergeben – vergeblich. Schließlich übernahmen die Marineflieger: Der Norweger wurde per Seilwinde aus seiner Yacht gerettet. Das Boot musste jedoch aufgegeben werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Alstereisvergnügen in Hamburg? Das sagt die Umweltbehörde dazu

Der Hubschrauber brachte den Segler sicher an Land. Eine erste medizinische Untersuchung ergab, dass er die dramatische Notlage den Umständen entsprechend gut überstanden hatte. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung prüft nun, wie die führerlose Yacht geborgen werden kann. (rei)