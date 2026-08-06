Seit Mittwochvormittag wird im Kreis Plön die kleine Bella vermisst. Dutzende Anwohner helfen bei der Suche nach dem Kind.

Seit Mittwoch gegen 12.30 Uhr wird die drei Jahre alte Bella S. aus Preetz vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt in ihrem Zuhause gesehen – dieses hat sie in unbekannte Richtung verlassen. Dutzende Anwohner des Ortes bei Kiel helfen bei der Suche.

Neben zahlreichen Polizisten und Feuerwehrleuten suchten 30 bis 50 Anwohner bis tief in die Nacht nach dem kleinen Kind. Am Donnerstagmorgen ab etwa 7 Uhr will die Polizei die Suche wieder aufnehmen, sagte eine Polizeisprecherin. Preetz liegt etwa 18 Kilometer südöstlich von Kiel entfernt.

Die Polizei konzentrierte sich bei ihren Suchmaßnahmen vor allem auf das nahe Umfeld um den Wohnort des Mädchens. Dabei kamen auch ein Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz.

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Eile ist geboten: Wie die Polizei sagte, ist das Mädchen dringend auf medizinische Hilfe angewiesen.

Kreis Plön: Dreijährige von Zuhause verschwunden

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Das Mädchen hat schwarze Haare und trägt einen oben gebundenen Zopf. Außerdem trägt es ein schwarzes Oberteil mit Schleifen, eine beigefarbene Hose mit Schleifen und pinkfarbene Crocs.

Wer Bella gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich per Notruf 110 bei der Polizei zu melden. (mp)