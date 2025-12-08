Alkoholisierter Fahrer folgt dem Navi – bis ins Wasser

Ein angetrunkener Autofahrer folgt blind den Anweisungen seines Navis. Doch sein Wagen ist kein Amphibienfahrzeug, wie sich in der Schlei bei Arnis herausstellt.

Ein angetrunkener Autofahrer hat sich von seinem Navigationsgerät ins Wasser der Schlei leiten lassen. Der 74-Jährige sei in Arnis (Kreis Schleswig-Flensburg) mit seinem Mini-SUV über eine Slipanlage in den Meeresarm gefahren, teilte die Polizei mit. Ein Passant habe den Beamten am Samstagabend gemeldet, dass der Wagen zur Hälfte im Wasser stehe. Der Fahrer gab an, sein Navi habe ihn die Rampe, über die normalerweise Boote zu Wasser gelassen werden, hinunter geleitet. Die Slipanlage befindet sich nahe der Anlegestelle der Schlei-Fähre, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Beamten nahmen bei dem Fahrer laut Polizeiangaben einen Alkoholgeruch wahr, ein Atemalkoholtest ergab 1,0 Promille. Die Feuerwehren von Arnis und dem benachbarten Grödersby legten demnach vorbeugend eine Ölsperre um das Auto und zogen das Fahrzeug aus dem Wasser. Es sei zu keiner Gewässerverunreinigung gekommen, hieß es. Die Polizei habe den Führerschein des 74-Jährigen sichergestellt, gegen ihn werde nun wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt. (dpa)