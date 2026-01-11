Alkohol-Unfall mit mehreren Verletzten: Fahrer hatte mehr als drei Promille

Ein Verkehrsunfall in Glinde (Kreis Stormarn) hat am Sonntagmittag Großalarm bei Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Es gab Verletzte. Der Unfallverursacher stand unter dem Einfluss großer Mengen Alkohol.

Laut Feuerwehr wurden die Rettungskräfte gegen 13.15 Uhr zur Möllner Landstraße gerufen. Dort hatte sich ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ereignet. Der Unfallort, der sich im Ortskern befand, wurde gesperrt.

Unfallverursacher pustet mehr als drei Promille Alkohol

Mehrere Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeuge waren im Einsatz. Laut Polizei seien zwei Personen, darunter der Unfallverursacher, verletzt. Er war auf einen an einer Ampel stehenden Pkw aufgefahren und hatte diesen gegen ein zweites Fahrzeug geschoben.

Der Verursacher wurde auf Alkohol getestet unterzogen. Dabei pustete der Mann nach MOPO-Informationen mehr als drei Promille. Der Bereich an der Möllner Landstraße Ecke Oher Chaussee war rund eine Stunde gesperrt.