Alkohol, Drogen, keine Fahrerlaubnis: Tausende Verkehrsteilnehmer kontrolliert

Die Landespolizei Schleswig-Holstein hat in der Woche vor Weihnachten tausende Verkehrsteilnehmer kontrolliert – und dabei zahlreiche teils gravierende Verstöße festgestellt. Zwischen dem 15. und 21. Dezember standen Alkohol- und Drogendelikte im Straßenverkehr im Fokus der Kontrollen, die im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Aktion durchgeführt wurden.

Insgesamt überprüften die Einsatzkräfte 6577 Fahrzeugführende. Dabei stellten sie 82 Fahrten unter Alkoholeinfluss fest. In 54 Fällen handelte es sich um Straftaten, weitere 28 wurden als Ordnungswidrigkeiten geahndet. Besonders auffällig: Mehrere Fahrer waren mit extrem hohen Promillewerten unterwegs. In einzelnen Fällen lag der Alkoholwert bei über zwei Promille, einmal sogar bei 3,37 Promille.

85 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis

Neben Alkohol spielten auch Drogen eine große Rolle. In 75 Fällen wurden Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln erwischt, häufig handelte es sich dabei um Cannabis. Zudem stellten die Beamtinnen und Beamten 85 Fahrten ohne gültige Fahrerlaubnis fest – ein Aspekt, der die Polizei besonders besorgt. Immer wieder setzen sich Menschen ohne jede Fahrerlaubnis ans Steuer.

Darüber hinaus registrierten die Einsatzkräfte mehr als 1052 weitere Ordnungswidrigkeiten. Dazu zählten unter anderem fehlende Führerscheine oder Fahrzeugpapiere, technische Mängel wie defekte Beleuchtung, überzogene HU-Termine, nicht angelegte Sicherheitsgurte oder verbotswidrige Handynutzung am Steuer.

Das könnte Sie auch interessieren: Verfolgungsjagd endet mit Bus-Crash: Autoknacker in Wagen eingeklemmt

Die Polizei sieht sich durch die Ergebnisse in ihrer Strategie bestätigt, weiterhin sowohl regelmäßige regionale Kontrollen als auch landesweite Schwerpunkteinsätze durchzuführen. Denn Unfälle unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verlaufen häufig besonders schwer. Das Risiko für schwere oder tödliche Verletzungen ist deutlich höher als bei anderen Verkehrsunfällen – ein Grund mehr, warum diese Kontrollen als unverzichtbarer Beitrag zur Verkehrssicherheit gelten. (rei)