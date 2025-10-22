Alarm nahe Hamburg: Hochgiftige Chemikalien bei 88-Jährigem entdeckt

Eigentlich war es ein reiner Routineeinsatz für das Ordnungsamt in Wedel: Ein älterer Mann wollte seine Jagdwaffen abgeben, doch dann entdeckten die Beamten mehrere Fläschchen mit einem Totenkopf drauf – hochgiftiges Cyanid.

Das Ordnungsamt war eigentlich nur in der Heinrich-Schacht-Straße, um die Waffen eines 88-jährigen ehemaligen Jägers abzuholen, die er freiwillig abgeben wollte. Dabei entdeckten die Mitarbeiter mehrere Fläschchen mit einer giftigen Substanz – welche genau, war zunächst unklar.

Die Beamten alarmierten gegen 13 Uhr Polizei und Feuerwehr zur Verstärkung. Schnell wurde klar: Bei den Chemikalien handelt es sich um hochgiftiges Cyanid, mit dem auch Cyanwasserstoff (oder Blausäure) hergestellt werden kann. Eine Cyanidvergiftung kann innerhalb von Minuten zum Tod führen.

Einsatz in Wedel: Feuerwehr entsorgte das Cyanid

Laut Angaben eines Reporters vor Ort hatte der 88-Jährige das Mittel früher zum Reinigen von Gold benutzt. Er habe die Fläschchen schon seit 25 Jahren und dachte, das sei legal.

Das könnte Sie auch interessieren: Neu in Hamburg: In diesem Döner-Laden sieht es aus wie im Drogenlabor

Etwa 40 Einsatzkräfte waren schließlich vor Ort, um die Chemikalien mit spezieller Schutzausrüstung sicher zu entsorgen. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet, verletzt wurde niemand. (zc)