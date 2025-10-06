Alarm im Norden: Historisches Segelschulschiff droht zu sinken

Großeinsatz für Feuerwehr und Küstenschutz: Am Nord-Ostsee-Kanal drohte am Montagmorgen ein historisches Segelschulschiff zu sinken.

Zu dem Einsatz kam es gegen 6.45 Uhr in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen). Laut Feuerwehr wurde ein massiver Wassereinbruch in dem 1890 vom Stapel gelaufenen Segler „Ethel von Brixham“ gemeldet. Das inzwischen zum Segelschulschiff umgebaute Boot drohte zu sinken.

Retter verhindern Sinken der „Ethel von Brixham“

Die Feuerwehr rückte mit rund 35 Rettern an. Unterstützt wurden sie von Helfern des Landesküstenschutzes. Laut eines Feuerwehrmanns lag das Schiff bereits sehr tief im Wasser und drohte zu sinken. Mit vereinten Kräften und mehreren Pumpen gelang es den Rettern, dies zu verhindern. Die Ursache des Wassereinbruchs ist noch unbekannt.