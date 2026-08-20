Nach „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ gibt es neue Hinweise zum Tod eines Mannes in Glückstadt. Ist eine heiße Spur dabei?

Das Tötungsdelikt in einer Unterkunft in Glückstadt war auch Thema bei „Aktenzeichen XY… ungelöst“ mit Rudi Cerne (Archivbild). Peter Kneffel/dpa

Erst am gestrigen Mittwochabend war das ungeklärte Tötungsdelikt in Glückstadt Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“. Nun sind bei den Ermittlern schon erste Hinweise eingegangen.

Die Angaben würden nun geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei. Ob sich darunter eine heiße Spur befindet, sei derzeit noch nicht absehbar.

In der Sendung am Mittwochabend war der Fall Roland Färber vorgestellt worden. Der 59-Jährige war im Juli 2025 tot in seinem Zimmer in einer städtischen Unterkunft an der Stadtstraße in Glückstadt (Kreis Steinburg) gefunden worden. Eine zweite Leichenschau hatte Hinweise auf Verletzungen ergeben, die nach Einschätzung der Rechtsmedizin durch Fremdeinwirkung entstanden sein müssen.

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Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt

Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die am 13. oder 14. Juli vergangenen Jahres verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stadtstraße beobachtet haben. Auch Hinweise zu den Lebensumständen des 59-Jährigen und zum möglichen Tatgeschehen könnten für die Ermittlungen wichtig sein.

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Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat führen, ist eine Belohnung von 3000 Euro ausgesetzt. Die nun nach der Fernsehsendung eingegangenen Angaben sollen zunächst ausgewertet und mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen abgeglichen werden. (dpa/mp)