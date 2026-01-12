AKN erfasst Transporter an Bahnübergang

Ein Transporter rutscht an einem unbeschrankten Bahnübergang auf die Gleise – Sekunden später kracht eine AKN-Linie in das Fahrzeug. Rund 40 Fahrgäste kommen mit dem Schrecken davon.

Am Montagnachmittag gegen 13 Uhr ist es in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) zu einem Unfall an einem Bahnübergang gekommen. Ein 30-jähriger Fahrer war mit einem 3,5-Tonnen-VW-Crafter auf einer Nebenstraße unterwegs, als er an dem unbeschrankten Übergang offenbar wegen Glätte nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kam. Kurz darauf erfasste eine herannahende AKN (Altona-Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn) den Transporter frontal.

40 AKN-Insassen unverletzt

Der Fahrer blieb nach ersten Erkenntnissen weitgehend unverletzt, klagte jedoch über Kniebeschwerden. In dem Triebwagen befanden sich rund 40 Fahrgäste. Den Zug mussten sie nicht verlassen, unter anderem, weil es dort deutlich wärmer war als draußen. Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst vor Ort.

Die AKN wurde später bis zum nächstgelegenen Bahnhof zurückgesetzt. Von dort aus wurden die Fahrgäste mit Bussen weiter nach Elmshorn gebracht. (apa)