Eine 16-jährige Motorradfahrerin wird mit einer Zigarette beworfen, muss eine Vollbremsung hinlegen und bekommt einen Schlag auf den Helm. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Erst flog eine Zigarette, dann musste eine 16-Jährige eine Vollbremsung hinlegen – schließlich soll der Autofahrer ihr sogar auf den Motorradhelm geschlagen haben: Nach einem Vorfall in Schleswig ermittelt die Polizei wegen Nötigung und versuchter Körperverletzung im Straßenverkehr.

Die Jugendliche war am Montag, 10. August, gegen 16.30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Straße Stadtfeld in Richtung Kattenhunder Weg unterwegs. An der Ampel auf Höhe des neuen ZOB-Geländes musste sie hinter einem Auto anhalten, weil die Ampel rot zeigte.

Schleswig: 16-jährige Motorradfahrerin wird geschlagen

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Auch nachdem das Rotlicht erloschen war, fuhr der Wagen laut Polizei längere Zeit nicht weiter. Die 16-Jährige hupte daraufhin. Der Autofahrer soll anschließend eine Zigarette in ihre Richtung geworfen haben und losgefahren sein.

Wenig später habe der Mann ohne erkennbaren Grund abrupt gebremst. Die Motorradfahrerin musste eine Vollbremsung einleiten. Anschließend stieg der Fahrer laut Polizei aus seinem Wagen und schlug der Jugendlichen auf den Motorradhelm beziehungsweise gegen den Kopf. Danach fuhr er in Richtung Am Damm davon.

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Polizei sucht Zeugen

Die 16-Jährige beschrieb den Mann als etwa 1,70 Meter groß und zwischen Ende 30 und Anfang 40 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart und trug ein graues T-Shirt sowie eine schwarze Hose.

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Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen VW Golf mit Schleswiger Kennzeichen gehandelt haben. Weitere Teile des Kennzeichens sind nicht bekannt. Auf dem Beifahrersitz saß den Angaben zufolge eine Frau mit braunen Haaren, die während des Vorfalls im Auto blieb.

Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04621 84 0 oder per E-Mail an Schleswig.pr@polizei.landsh.de entgegen. (mp)