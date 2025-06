Aggressiv und bissig: Polizei erschießt Hund von Urlaubern auf Sylt

Ein Berner Sennenhund hat am Hundestrand in Rantum seinen Halter schwer verletzt. Die Polizei erschoss das Tier auf Wunsch der Besitzerin.

Wie die Polizei am Mittwoch auf Anfrage bestätigt hat, wurde am Sonntag, 22. Juni, gegen 17 Uhr ein Berner Sennenhund am Hundestrand „Henning-Rinken-Wai“ in Rantum von Polizisten erschossen. Was war passiert?

Der Hund war mit seinem Frauchen und Herrchen, einem Gäste-Paar aus Niedersachsen, am Strand unterwegs, als er offenbar wie aus dem Nichts aggressiv gegen den Mann wurde und ihm einen Daumen abbiss.

Auf Wunsch der Halterin

Weil weder Mann noch seine Frau das Tier bändigen konnten, rief die Frau in ihrer Not schließlich die Polizei. Als dies auch die eintreffenden Beamten dem Tier nicht Herr werden konnten, erschossen sie das Tier – auch auf Wunsch der Halterin, wie die Polizei mitteilt.

Warum der Berner Sennenhund plötzlich so aggressiv reagierte, konnte die Polizei nicht sagen. Offenbar war dies auch völlig überraschend für die Hundebesitzer.