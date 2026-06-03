Ein AfD-Bürgerdialog auf der „Freya“ bringt Sylt in Bewegung: Die Gemeinde macht Druck auf die Reederei – und eine Resolution ist nicht ausgeschlossen.

Auf dem historischen Raddampfer „Freya“ soll am 13. Juni in Kiel ein Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion stattfinden. Die Vermietung des Schiffes beschäftigt inzwischen auch die Sylter Politik. Der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt beschloss am Dienstagabend einstimmig, auf die Reederei Adler Schiffe einzuwirken, um die Veranstaltung zu verhindern.