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Sven Paulsen, Geschäftsführer von Adler Schiffe, vor einem Schiff der Reederei. Die Vermietung des Raddampfers „Freya“ an die AfD-Bundestagsfraktion sorgt für politische Diskussionen auf Sylt.

Sven Paulsen, Geschäftsführer von Adler Schiffe, vor einem Schiff der Reederei. Die Vermietung des Raddampfers „Freya“ an die AfD-Bundestagsfraktion sorgt für politische Diskussionen auf Sylt. Foto: Reederei Adler Schiffe

  • Sylt

paidAfD-Veranstaltung auf Schiff: Jetzt macht auch die Sylter Politik Druck

Ein AfD-Bürgerdialog auf der „Freya“ bringt Sylt in Bewegung: Die Gemeinde macht Druck auf die Reederei – und eine Resolution ist nicht ausgeschlossen.

Auf dem historischen Raddampfer „Freya“ soll am 13. Juni in Kiel ein Bürgerdialog der AfD-Bundestagsfraktion stattfinden. Die Vermietung des Schiffes beschäftigt inzwischen auch die Sylter Politik. Der Hauptausschuss der Gemeinde Sylt beschloss am Dienstagabend einstimmig, auf die Reederei Adler Schiffe einzuwirken, um die Veranstaltung zu verhindern.

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