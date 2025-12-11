Statt politischer Inhalte erscheinen beim Aufruf einer AfD-Internetseite eine Alterswarnung – und eine Erotikseite. Ein technischer Fehler oder eine gezielte Manipulation? Nichts von beidem – sagt AfD-Politiker Kevin Dorow.

Wer die Internetseite der AfD-Fraktion im Kreistag Rendsburg-Eckernförde aufruft, bekommt etwas Unerwartetes zu sehen. Statt politischen Inhalten erscheint die Warnung „This Website is for Adults Only“. Bestätigt man, dass man über 18 Jahre alt ist, öffnet sich keine AfD-Seite, sondern eine Erotikseite. Erst eine vermeintliche „große Datenbank einsamer Herzen“, dann halbnackte, junge Frauen.

Die anderen Kreistagsverbände der AfD Schleswig-Holstein sind nicht betroffen, nur in Rendsburg-Eckernförde führt der Link in die Erotikfalle. „Ich wusste bis jetzt nichts davon“, sagt Kevin Dorow, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag Rendsburg-Eckernförde, auf Nachfrage von „SHZ“.