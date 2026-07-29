Bei der Parkeisenbahn im Hansa-Park soll es kürzlich nach Besucherangaben mehrere Vorfälle gegeben haben. (Archivbild) IMAGO / Schöning

Hat es bei der Parkeisenbahn im Hansa-Park in Sierksdorf an der Ostsee ungewöhnliche Vorfälle gegeben oder nicht? Genau darüber gehen die Darstellungen weit auseinander. Während mehrere Besucher in einer öffentlichen Facebook-Gruppe von Hansa-Park-Fans von Auffälligkeiten während ihrer Fahrten berichten, weist der Hansa-Park einen technischen Defekt und einen sicherheitsrelevanten Vorfall entschieden zurück.

Ausgangspunkt der Diskussion war der Beitrag eines Besuchers im Hansa-Park. Er schrieb, die Parkeisenbahn habe nach einer Runde den Bahnhof zunächst nicht wie vorgesehen erreicht. „Der Zug fuhr einfach langsam weiter, nach 20 m blieb sie dann doch stehen, nichts ging mehr und wir mussten alle in der Botanik aussteigen“, heißt es in dem Beitrag. Fotos der Parkeisenbahn sollen den Vorfall dokumentieren.

Unter dem Beitrag meldeten sich weitere Besucher des Hansa-Parks mit ähnlichen Schilderungen. Eine Nutzerin schrieb: „Das ist uns am Samstag auch schon passiert. Und sie musste mehrfach zwischendurch anhalten.“ Ein weiterer Nutzer erklärte: „Ist uns am Freitag genau so passiert.“ Ein anderer nahm den Vorfall mit Humor und schrieb in Anspielung auf ein Lied: „Der Zug hat keine Bremse“.

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Hansa-Park widerspricht Schilderungen der Besucher

Auf Anfrage der SHZ-Redaktion widerspricht der Hansa-Park den Darstellungen der Parkbesucher. „Unsere Parkeisenbahn hatte und hat keinen technischen Defekt“, teilt eine Sprecherin mit. „Einzig hielt der Lokführer nicht punktgenau am Bahnhof – ähnlich wie wenn ein Busfahrer etwas spät an der Haltestelle hält. Alle Fahrgäste konnten ganz normal aussteigen und die Bahn war problemlos bis Parkschluss in Betrieb“, teilte der Hansa-Park weiter mit.

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Auf die weiteren, von Besuchern geschilderten Vorfälle, ging die Sprecherin nicht ein. Für eine weitere Stellungnahme war die Sprecherin bis Redaktionsschluss telefonisch nicht erreichbar und ließ eine schriftliche Anfrage unbeantwortet.

TÜV kann mutmaßlichen Vorfall im Hansa-Park nicht aufklären

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Für Aufklärung darüber, ob bei der Bahn im Hansa-Park tatsächlich ein technischer Defekt vorliegt, konnte auch der TÜV Nord nicht sorgen. Nach Angaben eines Pressesprechers könne sich der TÜV zu dem konkreten Vorgang nicht äußern. „Der TÜV wird nur im Auftrag des jeweiligen Freizeitparkbetreibers tätig“, sagte er. Eine inhaltliche Bewertung des geschilderten Vorfalls im Hansa-Park könne er daher nicht vornehmen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)