Achtung, Stau! A7-Vollsperrung sorgt für lange Wartezeiten

Auf der A7 ist mal wieder Geduld gefragt: Das Wochenende über ist die Autobahn wegen einer Baustelle voll gesperrt. Schon am Freitagmittag kommt es zu langen Verzögerungen.

Aktuell müssen Autofahrer auf der A7 in Richtung Flensburg zwischen den Auffahrten Owschlag und Schleswig/Schuby rund 40 Minuten mehr einplanen. Laut ADAC staut sich der Verkehr aktuell auf rund vier Kilometern Länge.

Die Autobahn muss wegen einer Fahrbahnerneuerung voll gesperrt werden. Vom heutigen Freitag bis zum Montag um 5 Uhr wird der Verkehr ab Owschlag von der A7 über die U63 und U65 bis Schleswig/Schuby umgeleitet. (mp)