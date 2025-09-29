Acht Männer geraten in Lokal aneinander: Dann zückt einer ein Messer

Ein 24-Jähriger ist in Lübeck durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Er kam in ein Krankenhaus.

In einer Kneipe in der Altstadt seien am späten Samstagabend zwei Gruppen von drei und fünf Männern in Streit geraten, sagte ein Polizeisprecher.

Lübeck: Opfer von Messerstecherei kommt ins Krankenhaus

Die Auseinandersetzung habe sich auf die Straße verlagert, wo sich die Beteiligten mit Fäusten geschlagen hätten. Dann habe einer ein Messer gezogen und den 24-Jährigen mit drei Stichen in Beine und Oberkörper verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er nach der Behandlung entlassen wurde.

Fünf Beteiligte, darunter der mutmaßliche Messerstecher, seien mit drei Autos geflüchtet. Die Polizei traf nur zwei Begleiter des Verletzten im Alter von ebenfalls 24 sowie 25 Jahren an. (dpa/mp)