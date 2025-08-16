Abschleppwagen fährt auf Stauende auf – Verkehrskollaps auf A7 im Norden

Auf der A7 bei Flensburg hat ein Unfall ein Verkehrschaos auf der Autobahn ausgelöst: Der Fahrer eines Abschleppwagens war auf einen im Stauende stehenden Lkw aufgefahren. Die ohnehin schon mit dem Ferienverkehr ausgelastete Autobahn wurde gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr nahe der dänischen Grenze, wo der Verkehr ohnehin schon stockte. Viele Urlauber waren von und nach Dänemark unterwegs, am Wochenende ist dort Bettenwechsel.

Mehrere Kilometer Stau auf A7 an dänischer Grenze

Polizeiangaben zufolge habe der Fahrer eines dänischen Abschleppwagens das Stauende übersehen und war in den Auflieger eines Lkw gekracht. Er kam leicht verletzt in eine Klinik. Weil die Autobahn für die Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt werden musste, kam es zum Verkehrskollaps, der Verkehr staut sich in Richtung Norden auf mehrere Kilometer.