Fast sieben Jahre lebt eine Mutter mit vier Kindern hier, dann werden sie abgeschoben – während eines Termins beim Amt. Dabei gingen die Kinder hier zur Schule, waren in Sportvereinen. Freunde und Bekannte sind entsetzt. Nun gibt es ein erstes Gerichtsurteil. Ein Grund zur Hoffnung auf ein Happy End nach der Abschiebung? Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein fordert, dass Yasamin Nazeri und ihre Kinder sofort zurückgeholt werden.





