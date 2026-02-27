mopo plus logo
Yasamin Nazeri in Athen: Nach der Abschiebung steht sie mit ihren vier Kindern vor dem Nichts.

Yasamin Nazeri wurde mit ihren vier Kindern abgeschoben. Jetzt steht sie in Athen vor dem Nichts. Foto: Nazeri

  • Halstenbek/Athen

paidMutter mit vier Kindern abgeschoben: Werden sie zurück nach Deutschland geholt?

Fast sieben Jahre lebt eine Mutter mit vier Kindern hier, dann werden sie abgeschoben – während eines Termins beim Amt. Dabei gingen die Kinder hier zur Schule, waren in Sportvereinen. Freunde und Bekannte sind entsetzt. Nun gibt es ein erstes Gerichtsurteil. Ein Grund zur Hoffnung auf ein Happy End nach der Abschiebung? Der Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein fordert, dass Yasamin Nazeri und ihre Kinder sofort zurückgeholt werden.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

