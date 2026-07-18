Eine Frau aus dem Kreis Storman ist Opfer eines Betrugs von drei angeblichen Handwerkern geworden. Was die Polizei in solchen Fällen rät.

Die Polizei warnt regelmäßig vor Betrugsversuchen an der Haustür. In Oststeinbek ist jetzt eine Frau von angeblichen Handwerkern abgezockt worden. (Symbolbild) picture alliance / Matthias Balk

Vor ihrer Haustür wird eine Frau von drei Männern angesprochen. Die vermeintlichen Handwerker bieten ihre Arbeit an. Am Ende soll sie deutlich mehr zahlen, als vereinbart wurde. Jetzt sucht die Polizei nach den mutmaßlichen Betrügern.

Laut Polizei waren die angeblichen Handwerker Donnerstagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr in der Schulstraße in Oststeinbek (Kreis Stormarn) unterwegs. Nach Angaben der Polizei sprachen sie die Geschädigte direkt an ihrer Haustür an und boten ihr Arbeiten im Dachbereich des Hauses sowie auf der Terrasse an.

Oststeinbek: Falsche Handwerker legten Hausbewohner rein

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Dabei sollen die Männer so getan haben, als ob die Arbeiten dringend notwendig wären. Zunächst nannten die Männer laut Polizei einen verlockenden und vergleichsweise günstigen Preis. Nachdem sie mit den Arbeiten begonnen hatten, stiegen ihre finanziellen Forderungen plötzlich deutlich an.

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Die angeblichen Handwerker verlangten eine sofortige Bezahlung in bar und setzten die Geschädigte damit unter Zeit- und Entscheidungsdruck. Die Frau zahlte zwar nicht die nun geforderte Summe, übergab den Männern aber dennoch einen deutlich höheren Bargeldbetrag als ursprünglich vereinbart. Anschließend verschwanden die Unbekannten.

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Polizei sucht nach mutmaßlichen Betrügern

Nun sucht die Polizei nach den Männern. Einer der Gesuchten soll etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und sehr schlank sein. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen Schnurrbart. Der zweite Mann wurde als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Auch er soll einen kleinen Schnurrbart getragen haben. Der dritte Gesuchte soll etwa 45 bis 50 Jahre alt, rund 1,80 Meter groß und kräftig sein. Er trug einen Vollbart sowie einen beigen Hut in Strohhutform.

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Zeugen, die Hinweise zu den Männern oder dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (040) 727707-0 oder per E-Mail an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Schließen Sie keine spontanen Verträge an der Haustür ab

Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, vor Haustürgeschäften mit Handwerkern zu warnen. Betroffene sollten auf einem schriftlichen und verbindlichen Kostenvoranschlag bestehen und Angebote ausschließlich bei bekannten oder selbst ausgewählten Fachbetrieben einholen.

Spontane Verträge vor Ort sollten nicht abgeschlossen werden. Zudem rät die Polizei, unangekündigte Personen weder auf das eigene Grundstück noch in das Haus zu lassen.

Beträge sollten nicht sofort bezahlt werden. Insbesondere von spontanen Zahlungen in bar oder per EC-Karte rät die Polizei ab. Betroffene sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, sich Zeit für ihre Entscheidung nehmen und im Zweifel Angehörige oder Nachbarn hinzuziehen. Bei einem Verdacht soll umgehend die Polizei verständigt werden. (esk)