Autobahn-Rastplatz wegen auslaufender Chemikalien gesperrt

Am Mittwochmittag ist es auf dem Rastplatz Forst Rantzau (Kreis Pinneberg) an der A23 zu einem größeren Gefahrguteinsatz gekommen: Aus einem Lastwagen, beladen mit Lacken und Farben, liefen Chemikalien aus, sodass der Bereich komplett gesperrt werden musste. Feuerwehr, THW und ABC-Einheiten rückten an.

Der Einsatz begann um 12.36 Uhr, nachdem aus einem französischen Lkw Flüssigkeit austrat, wie die Polizei auf Anfrage der MOPO bestätigte. An Bord befanden sich mehrere Fässer mit Lacken und Farben – insgesamt rund 4400 Liter. Da diese Stoffe keinesfalls in den Boden gelangen dürfen, wurden Spezialkräfte zur Absicherung hinzugezogen.

Gegen 13 Uhr war der Parkplatz geräumt. Das THW übernahm zunächst die Sicherung der Abfahrt, später setzte die Autobahnmeisterei die Absperrung fort. Verletzt wurde niemand. Eine Verunreinigung des Erdreichs konnte ausgeschlossen werden. Der Einsatz ist noch nicht beendet, Fachkräfte arbeiten weiterhin vor Ort. Die Fahrbahn ist nicht beeinträchtigt.