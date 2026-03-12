Vom Autofahrer übersehen: 17-jährige Radfahrerin in Lebensgefahr

Beim Abbiegen in Elmshorn erfasst ein Kleintransporter eine 17-Jährige auf dem Rad. Die Polizei spricht von lebensgefährlichen Verletzungen.

Eine 17 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter in Elmshorn im Kreis Pinneberg lebensgefährlich verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, übersah der 58 Jahre alte Fahrer des Transporters die Radfahrerin am Mittwochabend beim Abbiegen. Die 17-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)