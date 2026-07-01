Es waren filmreife Szenen, die sich am späten Dienstagabend auf der A7 abspielten. Um 21.26 Uhr wollte die dänische Polizei rund zehn Kilometer nördlich der Grenze einen Pkw anhalten, der kurz zuvor zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Der 46-jährige Fahrer des Seat Tarraco kam den Aufforderungen der Beamten nicht nach, beschleunigte sein Fahrzeug stark und raste in Richtung deutsche Grenze davon.

Innerhalb kurzer Zeit nahmen vier Streifenwagen der dänischen Polizei die Verfolgung auf. Parallel wurden die deutschen Behörden alarmiert. Mit über 200 km/h soll der Wagen nur Minuten später über die Grenze nach Deutschland gefahren sein. Die dänischen Beamten hatten Mühe, den Anschluss zu halten. Auf deutscher Seite machten sich zu dem Zeitpunkt etliche Streifenwagen und Zivilfahrzeuge von Landes- und Bundespolizei auf den Weg in Richtung A7, um sich der Verfolgung des Flüchtigen anzuschließen.

Verfolgungsjagd auf der A7: Seat prallt in Sattelschlepper

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Nach rund 22 Kilometern endete die rasante Verfolgungsjagd in einem schweren Verkehrsunfall. Nach Polizeiangaben prallte der dänische Seat mit sehr hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Sattelschleppers. Der Seat wurde dabei nahezu vollständig zerstört und in den Straßengraben geschleudert. Sekunden nach dem Unfall waren die ersten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Sie stellten fest, dass sich neben dem Fahrer des Pkw im Fahrzeug auch noch seine 42-jährige Frau und seine 11-jährige Tochter befanden.

Die Rettungsleitstelle in Harrislee löste anhand der ersten Rückmeldungen von der Unfallstelle einen Großeinsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr aus. Insgesamt wurden fünf Rettungswagen, zwei Notärzte und zwei Rettungshubschrauber alarmiert. Zudem rückten die Feuerwehren Tarp und Oeversee-Frörup zur technischen Hilfe auf die A7 aus. Die Unfallstelle befand sich kurz vor dem Parkplatz Jalmer Moor. Der Rettungshubschrauber Christoph 42 landete mitten auf der Autobahn. Die A7 musste in Richtung Süden ab 21.45 Uhr voll gesperrt werden.

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Für den Fahrer des Pkw kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine 4-Frau und seine elfjährige Tochter mussten von der Feuerwehr mit schwerem hydraulischem Rettungsgerät aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. Die 42-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber nach Flensburg geflogen, die Tochter wurde im Rettungswagen in die Notaufnahme nach Flensburg gebracht. Beide wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Sattelschleppers kam mit dem Schrecken davon. Auch an seinem Fahrzeug entstand großer Schaden. Der mit 22 Tonnen Muscheln beladene Lkw konnte seine Fahrt nur noch bis auf den nahegelegenen Parkplatz fortsetzen.





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Die Autobahn 7 musste bis weit in die Nacht gesperrt werden. Die Fahrbahn musste auf Höhe der Unfallstelle aufwändig gereinigt werden. Bei dem verstorbenen Fahrer des Unfallfahrzeuges soll es sich um einen rumänischen Staatsangehörigen handeln, der in Dänemark lebt. Die genauen Hintergründe der Flucht vor der Polizei sind noch unklar.