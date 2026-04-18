A7 nach Lkw-Unfall voll gesperrt: „Das wird dauern“

Am Samstagmorgen passierte auf der A7 ein Lkw-Unfall. Der Laster steht quer, keiner kommt vorbei. Die Polizei rechnet mit langem Stau – mindestens bis in den Nachmittag hinein.

Lange Bremsspuren zeigen, wie der Lkw über die Autobahn schlitterte und schließlich quer über alle Fahrbahnen hinweg zum Stehen kam. Ab der Auffahrt Warder, nördlich von Neumünster, geht nichts mehr in Richtung Süden.

Lkw-Fahrer verlor Kontrolle, blieb aber unverletzt

Die A7 ist ab der Unfallstelle in Richtung Süden voll gesperrt, bestätigte ein Polizeisprecher. Die Beamten wurden gegen 9.45 Uhr zu dem Unfall gerufen. Warum der Lkw-Fahrer plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist unklar. Er blieb laut dem Sprecher unverletzt.

In Richtung Norden wird der Verkehr auf einer Spur am Unfallort vorbeigeleitet, sagt ein Reporter vor Ort. Das Führerhaus des Lkw soll über die Mittelplanke auf den Gegenverkehr ragen.

Das könnte Sie auch interessieren: Luisa Neubauer: „Ich bin noch das Mädchen, das seinen Vater zu früh verloren hat”

Die Polizei ist am Unfallort, um den Laster abzutransportieren. „Das wird dauern“, sagt der Sprecher. Er rechnet damit, dass die Sperrung mindestens bis zum Nachmittag andauern wird. Der ADAC schreibt von mindestens einer Stunde Zeitverlust. (mp)