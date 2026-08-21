Spektakulärer Lkw-Unfall am frühen Morgen auf der A7 bei Neumünster. Die Bergung wird für Einschränkungen sorgen.

Ein mit Schweinehälften beladener Lkw ist am frühen Donnerstagmorgen an der Anschlussstelle Neumünster-Süd von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Unfall passierte gegen 4 Uhr an der Auffahrt von der B205 auf die A7 in Richtung Hamburg.

Wie die Polizei der MOPO mitteilte, war der 51 Jahre alte Fahrer mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Der Lkw überschlug sich und stürzte teilweise die Böschung hinab. Der Fahrer hatte dabei Glück und blieb unverletzt.

An der Anschlussstelle Neumünster-Süd ist in Fahrtrichtung Hamburg bis zum Ende der Bergungsarbeiten weder das Abfahren auf die B205 noch die Auffahrt von der Bundesstraße auf die Autobahn möglich. Für die Bergung wurde ein Spezialunternehmen angefordert. Dieses soll nach Angaben der Polizei erst im Laufe des Tages eintreffen.