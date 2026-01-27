A7: Gegenstand von Brücke auf Auto geworfen – Polizei sucht Zeugen

Von einer Brücke an der A7-Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg hat ein Unbekannter am Sonntag einen Gegenstand auf einen vorbeifahrenden Wagen geworfen.

Zwei Autofahrer sind am Sonntagnachmittag nur knapp einem schweren Unfall entgangen: Gegen 16.30 Uhr waren der 67-Jährige und seine drei Jahre jüngere Beifahrerin in ihrem Kleinwagen auf der A7 in Richtung Norden unterwegs. Als sie unter der Brücke an der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg hindurchfuhren, gab es plötzlich einen lauten Knall „und das Glas ihres Panoramadachs zerbarst“, so ein Polizeisprecher.

Zum Glück blieben beide unverletzt, der Fahrer konnte den Wagen sicher zur nächsten Raststätte lenken. Die Polizei behandelt den Vorfall als sogenannten „Brückenwurf“. Auf der Brücke habe jemand gestanden, gaben die Autofahrer zu Protokoll. Es besteht der Verdacht, dass die Person absichtlich einen unbekannten Gegenstand auf den Wagen geworfen hat.

Die Kriminalpolizei Norderstedt ermittelt und warnt den Täter, dass es sich nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um „ein schwerwiegendes Verbrechen“ handelt: „Wer Gegenstände auf fahrende Autos wirft, nimmt schwere bis hin zu tödliche Verletzungen der Fahrenden in Kauf.“ Wer den Brückenwurf beobachtet oder verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatorts gemacht hat, wird gebeten, die Polizei unter (040) 52 80 60 zu informieren.