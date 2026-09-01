Zwischen 20 Uhr und 5 Uhr ist die A7 bei Rendsburg gesperrt. Die Umleitung führt über die A210 – mit Extra-Schleife für alle, die Richtung Norden wollen.

Die A7 ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch am Autobanhkreuz Rendsburg gesperrt picture alliance/dpa/Georg Wendt

Wegen Bauarbeiten an der Autobahn 7 rund um die Rader Hochbrücke muss die Richtungsfahrbahn Nord in der kommenden Nacht auf einem kurzen Abschnitt am Autobahnkreuz Rendsburg noch einmal gesperrt werden. Betroffen ist der Zeitraum von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 5 Uhr, wie die Autobahn GmbH mitteilte.

Grund für die kurzfristige Sperrung sind Änderungen am Bauablauf. Im Streckenabschnitt direkt am Autobahnkreuz müssen noch die Streckenführung für die kommenden Wochen eingerichtet und die Fahrbahnmarkierungen aufgebracht werden.

Autofahrer auf A7 müssen Umleitung fahren

Anzeige

Autofahrer, die aus Richtung Süden auf der A7 in Richtung Norden zur Rader Hochbrücke unterwegs sind, werden am Autobahnkreuz Rendsburg auf die A210 in Richtung Kiel umgeleitet. An der Anschlussstelle Bredenbek (4) müssen sie die Autobahn verlassen und in umgekehrter Richtung zurück zum Autobahnkreuz Rendsburg fahren. Dort kann wieder auf die A7 in Richtung Norden aufgefahren werden.

Für Groß- und Schwertransporte ist kurz vor dem gesperrten Abschnitt eine Pufferzone eingerichtet. Sie werden, gegebenenfalls nach einer Wartezeit, durch den gesperrten Abschnitt geleitet. (dpa/mp)