Extrem schwer und extrem langsam: Die Lücke in der Rader Hochbrücke wird geschlossen – die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Warum der Einbau nachts stattfand und wie es danach weitergeht.

Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird mit langsamer Geschwindigkeit eingehoben und ist schon fast an seiner endgültigen Position angekommen. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Die Arbeiten an der neuen Rader Hocbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal sind in vollem Gang. Seit den frühen Morgenstunden wird am Donnerstag das Mittelteil eingesetzt. Der riesige Koloss mit 118 Metern und 1250 Tonnen wurde extrem langsam hochgewuchtet.

Drohnenbilder und Fotos zeigen, wie das riesige Betonteil zunächst am Mittwochabend mit einem Spezial-Ponton unter der Brücke in Position gebracht und dann seit den frühen Morgenstunden mit langsamer Geschwindigkeit eingehoben wird.

Nord-Ostsee-Kanal: Arbeiten an neuer Brücke laufen

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Alles liefe nach Plan und habe hervorragend funktioniert, erklärte der Sprecher der Projektmanagementgesellschaft Deges der MOPO am Donnerstagmorgen. Zum Zeitpunkt des Gesprächs gegen 7 Uhr fehlten noch rund 30 Zentimeter bis zur endgültigen Position. „Dann wird das Ding dort oben festgemacht.” Der Kanal soll um 9 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Vorbereitungen liefen schon seit Mittwochnachmittag. „Der Hubvorgang wird mindestens sechs Stunden dauern“, sagte Projektleiter Martin Steinkühler von der bundeseigenen Projektmanagementgesellschaft Deges. Das Brückenteil werde mit sogenannten Hydraulik-Pressen vom Ponton angehoben und in rund 50 Meter Höhe eingesetzt.

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Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird über dem Nord-Ostsee-Kanal eingehoben. picture alliance/dpa | Bodo Marks Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird bei früher Morgendämmerung über dem Nord-Ostsee-Kanal eingehoben. picture alliance/dpa | Bodo Marks Nächtlicher Einhub des Mittelstücks der neuen Rader Hochbrücke über dem Nord-Ostsee-Kanal. picture alliance/dpa | Bodo Marks Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird am Nord-Ostsee-Kanal auf einen Ponton verladen (Aufnahme mit einer Drohne). Vorsichtig wurde das 1.250 Tonnen schwere Brückenteil über eine Rampe auf den im Kanal schwimmenden Ponton gefahren. Am Mittwoch soll das Mittelstück eingehoben werden. picture alliance/dpa | Bodo Marks Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird am Nord-Ostsee-Kanal auf einen Ponton verladen (Aufnahme mit einer Drohne). picture alliance/dpa | Bodo Marks Das Mittelstück der neuen Rader Hochbrücke wird für den Einhub vorbereitet. picture alliance/dpa | Bodo Marks Hier klafft noch die Lücke in der Mitte der neuen Brücke. picture alliance/dpa | Bodo Marks

Nach dem für den Morgen geplanten Brückenschluss folgen nach Angaben von Steinkühler umfangreiche Schweißarbeiten an der Brücke. Das im Rendsburger Kanalhafen gefertigte Mittelteil wiegt rund 1250 Tonnen. Es war am Dienstag auf den Spezial-Ponton verladen worden. Von beiden Seiten des Kanals ragen schon Brückenteile über den Kanal.

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Rader Hochbrücke: Arbeit in der Nacht

Der Lückenschluss sollte am Donnerstag gegen 4.00 Uhr oder 5.00 Uhr vollzogen sein. Dann ist das Bauwerk am kühlsten. „Denn Stahl und Beton zieht sich bei Kälte zusammen und dehnt sich bei Wärme aus, und wir wollen sichern, dass wir oben auch in die Lücke reinpassen“, hatte Steinkühler im Vorfeld erklärt.

In den kommenden Monaten werden dann die Fahrbahnen fertiggestellt und die Schutzwände montiert. Ende des Jahres sollen die ersten Autos über die neue Brücke rollen. Nachdem der Verkehr auf die neue Brückenhälfte umgeleitet wird, soll der Abriss der alten Brücke beginnen und 2028 an gleicher Stelle der Bau der zweiten Brücke starten – direkt neben der dann bereits genutzten ersten Brückenhälfte.

Nach der für 2031 geplanten Fertigstellung der zweiten Brücke werden je Fahrtrichtung drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen – wie dann auf der gesamten Strecke zwischen der Anschlussstelle Büdelsdorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg im Zuge der A7.

Allein die Kosten für die erste Brücke betragen 307 Millionen Euro. Insgesamt betragen die Projektkosten knapp 900 Millionen Euro. (dpa)