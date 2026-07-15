Die Lücke in der Rader Hochbrücke wird geschlossen. Warum der Einbau nachts stattfindet und wie es danach weitergeht.

Seit Mittwochnachmittag laufen bei Rendsburg Vorbereitungen für den Brückenschluss der neuen Rader Hochbrücke über den Nord-Ostsee-Kanal. Ein Spezial-Ponton mit dem 118 Meter langen Mittelteil der Brücke sollte am Abend unter dem Bauwerk in Position gebracht werden.

„Der Hubvorgang wird mindestens sechs Stunden dauern“, sagte Projektleiter Martin Steinkühler von der bundeseigenen Projektmanagementgesellschaft Deges. Das Brückenteil werde mit sogenannten Hydraulik-Pressen vom Ponton angehoben und in rund 50 Meter Höhe eingesetzt.

Nach dem für den Morgen geplanten Brückenschluss folgen nach Angaben von Steinkühler umfangreiche Schweißarbeiten an der Brücke. Das im Rendsburger Kanalhafen gefertigte Mittelteil wiegt rund 1.250 Tonnen. Es war am Dienstag auf den Spezial-Ponton verladen worden. Von beiden Seiten des Kanals ragen schon Brückenteile über den Kanal.

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Rader Hochbrücke: Arbeit in der Nacht

Der Lückenschluss soll voraussichtlich am Donnerstag gegen 4.00 Uhr oder 5.00 Uhr vollzogen sein. Dann ist das Bauwerk am kühlsten. „Denn Stahl und Beton zieht sich bei Kälte zusammen und dehnt sich bei Wärme aus, und wir wollen sichern, dass wir oben auch in die Lücke reinpassen“, hatte Steinkühler im Vorfeld erklärt.

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In den kommenden Monaten werden dann die Fahrbahnen fertiggestellt und die Schutzwände montiert. Ende des Jahres sollen die ersten Autos über die neue Brücke rollen. Nachdem der Verkehr auf die neue Brückenhälfte umgeleitet wird, soll der Abriss der alten Brücke beginnen und 2028 an gleicher Stelle der Bau der zweiten Brücke starten – direkt neben der dann bereits genutzten ersten Brückenhälfte.

Nach der für 2031 geplanten Fertigstellung der zweiten Brücke werden je Fahrtrichtung drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen – wie dann auf der gesamten Strecke zwischen der Anschlussstelle Büdelsdorf und dem Autobahnkreuz Rendsburg im Zuge der A7.

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Allein die Kosten für die erste Brücke betragen 307 Millionen Euro. Insgesamt betragen die Projektkosten knapp 900 Millionen Euro. (dpa)