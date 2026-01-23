Die A7 zählt zu den am stärksten befahrenen Autobahnen in ganz Deutschland. Im Hamburger Raum könnte eine neue Anschlussstelle entstehen. Gespräche dazu laufen bereits. Das sind die Details.

Auf der A7 zwischen Hamburg und Flensburg sind täglich mehrere 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Besonders stark ist die Verkehrsdichte im Hamburger Raum. Welche Auswirkungen das auf das Umland hat, bekommt unter anderem die Region Quickborn zu spüren, wo das Verkehrsnetz rund um die Anschlussstelle im Ortsteil Heide nachweislich an der Überlastungsgrenze ist.

Um dem entgegenzuwirken, wirbt man in der Eulenstadt seit geraumer Zeit um eine zusätzliche Anschlussstelle zwischen Quickborn und Schnelsen-Nord in Hamburg. Die Diskussionen dazu nehmen jetzt nach einem Treffen mit der Autobahn GmbH wieder an Fahrt auf. Was dabei besprochen wurde – und wo eine neue Anschlussstelle entstehen könnte.

Wie die CDU Quickborn mitteilt, hat es zwischen Verwaltung, Lokalpolitik und der Autobahn GmbH am Dienstag, 20. Januar, ein Gespräch über eine mögliche neue Anschlussstelle zur A7 im Hamburger Umland gegeben.