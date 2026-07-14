Mitten auf einem Rastplatz bringt eine Frau ihr Baby zur Welt – noch bevor der Rettungshubschrauber landet.

Auf dem Rastplatz Brokenlande an der Autobahn 7 südlich von Neumünster hat eine Frau einen kleinen Jungen zur Welt gebracht.

Die Frau war am Freitagvormittag gemeinsam mit ihrem Mann auf dem Weg ins Krankenhaus, als die Geburt überraschend auf dem Rastplatz einsetzte, wie die Polizei berichtete. Noch bevor die ersten Einsatzkräfte eintrafen, erblickte das Kind das Licht der Welt.

Die Polizei unterstützte die Rettungsmaßnahmen, indem sie den Start eines Rettungshubschraubers absicherten. Mutter und Sohn wurden damit zu einem Krankenhaus geflogen. Beide sind wohlauf. (dpa/mp)