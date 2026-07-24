Auf der A7 kracht ein 19-Jähriger mit einem Transporter in einen Lkw und wird verletzt. Die Autobahn wurde kurzzeitig vollgesperrt.

Von dem Unfall auf der A7 war die Strecke von Kaltenkirchen Richtung Norden betroffen. Danfoto

Am frühen Freitagmorgen ist auf der A7 an der Anschlussstelle Kaltenkirchen Richtung Norden zu einem Unfall gekommen.

Es krachte um 5.35 Uhr zwischen Kaltenkirchen und Bad Bramstedt in Richtung Flensburg. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 19-Jähriger in einem Transporter bei einem Spurwechsel nach rechts auf einen Lkw auf.

Unfall auf A7: Fahrer eingeklemmt

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Der Fahrer des Sprinters sei in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, habe aber inzwischen befreit werden können. Zuerst war davon ausgegangen worden, dass er schwer verletzt worden sei. Ein Sprecher der Polizei bestätigte inzwischen, dass die Verletzungen des Fahrers nur leicht seien und er für die weitere Behandlung in ein Krankenhaus in Neumünster gebracht worden sei. Ein Hubschrauber, der auf dem Weg zum Unfallort gewesen sein soll, sei abbestellt worden.

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Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung wurde der linke Fahrstreifen gegen 7 Uhr wieder freigeben, so die Autobahnpolizei zur MOPO. Seitdem wird der Verkehr um die Unfallstelle herum geleitet. Auch alle Anschlussstellen seien wieder geöffnet.

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A7 bei Kaltenkirchen: Sperrung wird bald aufgehoben

Das stark beschädigte Unfallfahrzeug wird geborgen. Laut Autobahnpolizei könnte die Sperrung zwischen 9 und 9.30 Uhr wieder aufgehoben werden. An der Strecke verweist Google Maps aktuell auf eine Verzögerung von rund 30 Minuten.

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Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Außer dem 19-Jährigen wurde niemand verletzt. (es/dpa)