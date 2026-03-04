A23 nach schwerem Unfall kurzzeitig gesperrt – Stau bis fast nach Hamburg

Ein Transporter und zwei Pkw sind zusammengestoßen, die Autobahn A23 musste in Richtung Norden zeitweise voll gesperrt werden.

Zwei Pkw und ein Transporter sind am Nachmittag in einen schweren Unfall auf der A23 verwickelt worden, zwei Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Der 26 Jahre alte Fahrer eines Transporters soll nach Informationen eines Reporters vor Ort kurz vor der Anschlussstelle Elmshorn am Steuer eingeschlafen sein.

Er geriet auf den Verzögerungsstreifen der Ausfahrt und krachte dort gegen einen VW, ein weiterer Autofahrer konnte nicht mehr bremsen und fuhr auf den Transporter auf.

Lesen Sie auch: Hamburgs neues Kifferparadies: Nach 15 Minuten hatte ich einen Beutel voller Cannabis

Nach Polizeiangaben zogen sich zwei Menschen leichte Verletzungen zu, darunter der 26-jährige Unfallverursacher, sowie der Fahrer des aufgefahrenen Fahrzeugs. Die A23 musste wegen der Aufräumarbeiten bis 16:20 Uhr in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau fast bis zur Hamburger Stadtgrenze.