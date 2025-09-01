A23: Hyundai kracht mit 180 km/h in LKW – Vollsperrung Richtung Hamburg

Schwerer Unfall am frühen Abend auf der A23 bei Tornesch: Gegen 18 Uhr wollte ein Autofahrer an der Anschlussstelle auf die Autobahn in Richtung Hamburg auffahren. Ein 7,5-Tonnen-Lkw machte Platz, übersah dabei jedoch einen Hyundai, der laut Autobahnpolizei Elmshorn mit „mindestens 180 km/h“ heranraste. Der Hyundai krachte ins Heck des Lkw.

Der Lastwagen drehte sich um die eigene Achse, schleuderte in die Mittelleitplanke und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen. Trümmerteile flogen auf die Gegenfahrbahn und beschädigten dort mindestens zwei Fahrzeuge. Wie durch ein Wunder blieb es bei Blechschäden, niemand wurde verletzt.

Der 57-jährige Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Fahrbahn ist in Richtung Hamburg weiterhin voll gesperrt, nach Polizeiangaben wird die Sperrung voraussichtlich bis mindestens 22 Uhr andauern. In Richtung Norden ist die Autobahn frei befahrbar. (apa)