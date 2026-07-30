Ein Überholmanöver auf der A23 endete dramatisch: Eine Mutter und ihre beiden Töchter wurden verletzt. Der Unfallverursacher soll geflüchtet sein.

Ein dramatischer Unfall hat sich am Donnerstagnachmittag gegen 12.30 Uhr auf der A23 in Höhe Wacken in Richtung Norden ereignet.

Ersten Angaben zufolge hatte ein helles Auto zum Überholen eines Wohnmobils angesetzt, dabei aber einen von hinten kommenden Kia übersehen. Infolgedessen verlor der Fahrer die Kontrolle und krachte mit hoher Geschwindigkeit in das auf dem rechten Fahrstreifen fahrende Wohnmobil einer 49-jährigen Frau und ihrer beiden 9- und 12-jährigen Töchter aus Nordfriesland. Das Campingfahrzeug schleuderte über die Leitplanke, seitlich gegen einen Baum und zerschellte komplett im Grünstreifen.

Unfallverursacher soll sich vom Unfallort entfernt haben

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Wegen der Meldung über eingeklemmte Personen rückten die Helfer mit einem Großaufgebot aus. Die Autobahn wurde gesperrt, der Verursacher soll sich vom Unfallort entfernt haben. Den Beamten zufolge handelte es sich um einen weißen Pkw.

An der Unfallstelle waren glücklicherweise nur die drei Leichtverletzten aus dem Wohnmobil zu beklagen, die teils von Ersthelfern aus ihrem zertrümmerten Fahrzeug befreit wurden.

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Wie lange die A23 zwischen Schenefeld und Hanerau-Hademarschen noch gesperrt bleibt, ist unklar. Nach Angabe der Autobahnpolizei wird aktuell nach einem hellen Pkw gesucht: Der Fahrer soll kurz angehalten, sich dann aber vom Unfallort entfernt haben.