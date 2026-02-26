In Heck von Sattelzug gekracht: Audi-Fahrer schwer verletzt

Auf der A23 bei Schenefeld hat es am Mittwochabend einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Audi und einem Lkw wurde ein Mann schwer verletzt.

Nach Angabe der Autobahnpolizei hatte der 47-jährige Fahrer des Sattelzugs gegen 20:30 Uhr vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen in Richtung Hamburg gewechselt, als es hinten an seinem Fahrzeug krachte.

Bei Schenefeld: Audi prallt gegen Lkw – 38-Jähriger schwer verletzt

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Audi mit hoher Geschwindigkeit in das Heck des Lkws und prallte anschließend gegen die Außenschutzleitplanke. Der Fahrer zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Zum Unfallhergang konnte der 38-Jährige aufgrund der Schwere der Verletzungen noch nicht befragt werden, so die Polizei. Wer den Unfall verursacht hat, konnte so noch nicht geklärt werden. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr auf der Autobahn über den linken Fahrstreifen vorbeigeleitet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mitten in der HafenCity: Neuer Tunnel wird zum Millionengrab

Die Freiwillige Feuerwehr Schenefeld-Siezbüttel kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe, sowie Absicherungsmaßnahmen an der Einsatzstelle.