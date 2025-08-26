A23: Autofahrer bei schwerem Unfall eingeklemmt – Lebensgefahr!

Schwerer Unfall auf der A23: Zwischen Lägerdorf und Itzehoe sind am frühen Abend vier Fahrzeuge zusammengestoßen. Ein Autofahrer schwebt in Lebensgefahr, die Autobahn ist voll gesperrt.

Auf der A23 hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Polizeiangaben kollidierten gegen 17.40 Uhr vier Fahrzeuge zwischen der Anschlussstelle Lägerdorf und Itzehoe. Ein Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass die Feuerwehr ihn aus dem Wrack befreien musste. Der Mann schwebt laut Polizei in Lebensgefahr. Zwei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.

Die Autobahn in Richtung Itzehoe ist seit etwa 17.50 Uhr voll gesperrt. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, sind im Einsatz. Das Technische Hilfswerk (THW) aus Elmshorn leitet den Verkehr an der Anschlussstelle Lägerdorf ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Brücke marode, Gleis gesperrt! S-Bahn verkehrt bis Dezember auf anderer Strecke

Wie lange die Sperrung noch dauert, ist derzeit unklar. Wegen des großen Trümmerfeldes rechnet die Polizei damit, dass die Fahrbahn erst gegen 20.30 Uhr wieder zumindest einspurig freigegeben werden kann. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (apa)