Bei einem Unfall auf der A1 wurde der Pkw schwer beschädigt. C. Leimig

Unfall auf der A1: In der Nacht zu Freitag ist auf der A1 beim Autobahnkreuz Ost ein Auto in die Mittelplanke gerast. Auslöser soll ein Zusammenstoß mit einem Lkw gewesen sein – doch der Fahrer haut einfach ab.

Der Unfall geschah gegen 0.30 Uhr, so die Autobahnpolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Nissan auf der mittleren Spur in Richtung Norden unterwegs gewesen sein, als er zwischen dem Autobahnkreuz Ost und Barsbüttel durch einen Lkw touchiert worden sein soll. Er kam nach links ab und krachte gegen die Mittelplanke.

Bei Hamburg: Autofahrer in Klinik

Anzeige

Der Fahrer wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Später soll sich den Angaben nach herausgestellt haben, dass er unverletzt ist. Der Lkw-Fahrer beging laut Polizei Fahrerflucht.

Der Nissan ist stark beschädigt. Die A1 musste für die Aufräumarbeiten zwischenzeitlich vollgesperrt werden. (nf)