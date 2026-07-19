Auf einem Autobahnparkplatz an der A1 ist ein Autofahrer in einen Sattelauflieger gerast, der in der Zufahrt stand.

Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Christoph Leimig

Auf dem A1-Rastplatz Trave im Landkreis Stormarn ist es am Sonntagvormittag zu einem fürchterlichen Unfall gekommen. Ein Pkw-Fahrer krachte in der Zufahrt in einen Sattelauflieger. Der Mann wurde dabei schwer verletzt.

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.45 Uhr auf dem Zubringerstreifen zu den Parkplätzen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer (33) eines Toyota dort mit hohem Tempo in einen stehenden Sattelauflieger.

Unfall auf A1-Parkplatz: Fahrer mit Notarzt ins Krankenhaus

Anzeige

Der Pkw wurde dabei bis zur Windschutzscheibe eingedrückt und zum Teil unter dem Auflieger eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den schwer verletzten 33-Jährigen aus dem Wrack. Danach kam er in ein Krankenhaus.

Das könnte Sie auch interessieren: Notfall am Steuer: Einsatz in Farmsen – Autofahrer stirbt

Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Für die Dauer des Rettungseinsatzes war der Parkplatz in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt.