Der Verkehr auf der A1 staut sich kilometerweit zurück. DanFoto

Autofahrer brauchten am Mittwochmorgen äußerst viel Geduld. Auf der A1 im Kreis Stormarn wurde ein großes Schlagloch entdeckt. Daraufhin wurde die Autobahn in Richtung Norden gesperrt.

Wie die Polizei mitteilte, sei in den frühen Morgenstunden eine Beschädigung der Fahrbahn gemeldet worden. Ein Pkw, der darüberfuhr, wurde beschädigt. Mitarbeiter der Straßenmeisterei rückten an und entdeckten zwischen Bad Oldesloe und Lübeck ein etwa 2 Meter langes und 15 Zentimeter tiefes Schlagloch.

Betonbrocken auf Gegenfahrbahn – längere Sperrung der A1

Anzeige

Daraufhin wurde die Autobahn in Richtung Lübeck gesperrt. Binnen kurzer Zeit bildete sich ein Stau über viele Kilometer. Auch die Gegenfahrbahn war betroffen. Auch dort wurden gravierende Schäden im Belag festgestellt. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben und der Verkehr fließt wieder.