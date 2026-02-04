A1 bei Hamburg nach Unfall voll gesperrt

Nach einem schweren Unfall musste die A1 in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Wie lange die Sperrung noch dauert, ist unklar.

Gegen 9.20 Uhr ist kurz vor der Hamburger Stadtgrenze auf der A1 ein schwerer Unfall passiert. Nach Reporterangaben verlor der Fahrer eines Sattelzuges die Kontrolle über seinen Lkw, rammte mehrere andere Wagen und rutschte in den Graben. Die Polizei bestätigt, dass ein Unfall passiert ist, zum genauen Hergang lägen aber „noch keine gesicherten Erkenntnisse vor“.

Die Autobahn ist derzeit in Fahrtrichtung Hamburg zwischen den Anschlussstellen Stapelfeld und Barsbüttel voll gesperrt, wie lange die Sperrung dauert, ist derzeit noch nicht abzusehen. (mp)